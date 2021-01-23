Koronaya iyi geliyor diyerek bal arılarına kendilerini ısırtıyorlar





Arı zehri tedavisinin sadece merkezlerde uygulanabileceğini söyleyen Parlakpınar, "Arı zehri tedavisi Endikasyon dediğimiz izin verilen uygulama alanlarında izin veriliyor. Merkezler için sadece izin veriliyor. Diğer uygulamalarda merkez ve ünite kavramı var. Apiterapi'de bu ayrım yapılmadan sadece merkezlere izin verildi. Üniversite Hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri merkez statüsündedir. İşlem yapabilme yetkisi ve o işlemlerdeki endikasyon yelpazesi genişliği daha fazladır.