Kültür, Basın ve Proje Müdürlüğü hizmete girdi

Akçakale Belediyesi Başkan Yalçınkaya'nın talimatları ile halka hizmetin daha kolay ve hızlı sağlanması için kurumsallaşması hak ettiği düzeye getirilen belediyede son olarak 3 farklı birim "Kültür, Basın ve Proje Müdürlüğü" adı ile tek çatıda toplanarak hizmete sunuldu. Yeniliklerini sürdüren belediye, binayı halkın hizmetine de açtı ve müdürlüğün taşındığı binada gençlik eğitim merkezi de oluşturuldu. Merkezde konferans salonu, bilgisayarlı derslikler ile eğitime destek verilmesi hedeflenirken; ilçenin tarihi oyunu mangala gibi oyunların da yer alacağı merkezde öğrenciler sosyalleşip stres atma imkanıbulacak. Müdürlükle aynı binada olmanın avantajıyla da gençler istek ve taleplerini daha hızlı ve kolay ulaştırabilecek. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da çalışmaları yerinden inceleyerek çalışmalar bilgiler aldı.

HEDEFİMİZ GENÇLERİMİZİ MÜKEMMEL ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK

Hedeflerinin gençlerin eğitime destek vermek olduğunu dile getiren Başkan Yalçınkaya "Burada gençlere yönelik yeni bir düzenleme yapıyoruz. Kütüphane, bilgisayar donanımlı gençlerin eğitimine katkı sunmak üzere burada gerekli çalışmaları yapıyoruz ve belediyemiz bünyesinde de kültür müdürlüğünü kuruyoruz ki gençlerimizin ihtiyaçlarını kontrol edebilelim ve sonuca gidebilelim. Burada çeşitli eğitim salonları, okuma salonları var. Tek bir hedefimiz var. Burada bütün bunları faaliyete koyup genç kardeşlerimizin geleceğine destek vermek, onları mükemmel şekilde yetiştirmek" diyerek yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.