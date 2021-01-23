Kuyumcuyu soydu, izini kaybettirmek için 3 araç değiştirdi

Olay, Çekmeköy ilçesinin Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde 8 Ocak Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, tıpkı bir müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren Enes Ö.(26), yanında getirdiği silahını iş yeri çalışanına doğrultarak kasada bulunan paraları istedi. Bunun üzerine iş yeri çalışanı kasada bulunan 45 bin lirayı ve bir miktar altını silahlı saldırgana verdi. Şüpheli paraları ve altınları çantasına koydu ve dükkanın yakınına park ettiği motosikletine doğru giderek olay yerinden uzaklaştı. Gasp edilen iş yeri çalışanı ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

GİZLENMEK İÇİN ÜÇ VESAİT DEĞİŞTİRMİŞ

Yaşanan durumun ardından olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüze yakın kamera görüntüsünün inceleyen polis, şüphelinin kuyumcu dükkanından çıktıktan sonra; önce motosikletine binerek Ümraniye'ye, sonra motosikletinden inip taksiye binerek Sancaktepe'ye daha sonra da taksiden inip bir minibüse bindiğini tespit etti. Çalışmaların devamında Rıdvan G. ve Bekir B. isimli iki şüphelinin de Enes Ö.'ye saklanması için yardım ettiği ortaya çıktı. Gasp Büro, adreslerini tespit ettiği üç şüpheliyi yakalamak için bir operasyon başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Enes Ö. ve Rıdvan G. Sancaktepe'de; Bekir B. ise bir miktar Şile'de saklandığı adreslere düzelenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Bekir B.'nin adresinde gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

17 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Enes Ö.'nün farklı suçlardan hakkında 17, Rıdvan G.'nin 10 Bekir B.'nin ise 4 kaydının olduğu belirtildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Enes Ö. ve Rıdvan G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bekir B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.