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Lüks rezidansta hint keneviri yetiştirdi

’da yaşadığı lüks bir rezidansı Hint keneviri yetiştirmek amacıyla özel düzenek kuran Burak D. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada Hint keneviri ve 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 23.1.2021 10:29 ABONE OL
Lüks rezidansta hint keneviri yetiştirdi

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlattıkları çalışmada, önceden hakkında işlem yapılan Burak D.'nin Batıkent'te bulunan bir lüks rezidansta uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Burak D.'yi bir süre inceleme alan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Burak D.'nin evine yapılan baskında, odalardan birinde yapılan özel bölmede Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel düzenek ve sera bulundu. Evde yapılan aramalarda 3 havalandırma fanı, bir ısıtıcı, bir lamba ile kurulan özel düzenekte yetiştirilmiş bir miktar kök Hint keneviri ve 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Burak D., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Lüks rezidansta hint keneviri yetiştirdi
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