Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK...

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Bu noktada, marketlerin, fırınların ve bakkalların çalışma saatleri de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Zira, kısıtlama boyunca ihtiyaçlarını gidermek isteyen milyonlarca vatandaş, bakkalların ve marketlerin açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınların, zincir marketlerin ve bakkalların güncel çalışma saatleri de duyuruldu.

HAFTA SONU FIRINLAR, BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI, BUGÜN KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin hafta sonu çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, A101, ŞOK, BİM gibi zincir marketler ile bakkallar, fırınlar, kuruyemişçiler belirli saat aralığında hizmet verecek. Peki, sokağa çıkma yasağında bugün fırınlar, bakkallar ve zincir marketler kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

İşte, fırınların, bakkalların ve marketlerin hafta sonu çalışma saatleri;