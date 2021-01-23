Müge Anlı’da cinayet itirafı: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Mersin Anamur'da 31 Ağustos'ta muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak (44) cinayeti atv'de canlı yayında çözüldü.Eşi Alime Toprak (31) işkence yapan kocasını öldürdüğünü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında itiraf etti. Toprak, stüdyoya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Programda soruları yanıtlayan Toprak, diğer seraya gittiğini, döndüğünde kocasını serada yerde yatar halde bulduğunu anlatmıştı. Toprak kocasını öldürdüğünü itiraf ederek "Bana ve çocuklarıma işkence ediyordu. Ben yapmasam o beni öldürecekti. Sürekli 'Benim raporum var kimse bir şey yapamaz, sizi öldürürüm' diyordu. O gün serada kavga ettik. Kafama vurdu ve bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumak için kapıdaki demiri alıp vurdum. Olaydan sonra vicdanım rahat etmedi ve intihar etmeyi düşündüm" dedi.