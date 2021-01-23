Muhtarlardan Belediye Başkanı'na 'Şükran' plaketi

Muhtarlarla birlikte Başkan Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek Plaketi takdim eden Dernek Başkanı Kadir Mandal: " Bizler halkmızın temsilcileri olarak Belediye Başkanımız Prof.Dr.Alim Işık'a; halka hizmetlerinden dolayı bu şükran plaketini takdim ediyoruz.Başkanımız Şehrimizin tüm mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın yararlandığı hizmetleri, ekipleri ile birlikte yerine getiriyor. Eksik kalan ihtiyaçlarımızı da yapacağına inanıyoruz. Kendisinden ve Ekibinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Alim Işık ise şu görüşlere yer verdi: "Muhtarlar Derneği Başkanımız Kadir Mandal, Yönetim Kurulu Üyeleri ile tüm mahalle muhtarlarımıza en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum.Bu önemli ve anlamlı davranışları ile bana ve personelime çalışma şevki verdiler.Tüm Mahallelerimizde hizmetlerimiz artan bir tempo ile devam edecektir"şeklinde konuştu.



Plaket takdiminde Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Belediye başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürü Alpaslan Tutar ve Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu