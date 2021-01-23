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’de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi

Son günlerde düşen Covid-19 vaka sayılarıyla gündeme gelen ’de bir kişide mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 23.1.2021 12:38 Son Güncelleme: 23.1.2021 12:45 ABONE OL
Tunceli’de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi

Son günlerde düşen Covid-19 vaka sayılarıyla gündeme gelen Tunceli'de bir kişide mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi. Edinilen bilgiye göre Adana'ya giden Tunceli 112 Komuta Merkezi'nde görevli bir hekim dönüşte boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Tunceli Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunda hekimde mutasyona uğramış Covid-19 tespit edilirken hekim ile temasta bulunduğu 4 kişi karantinaya alındı.

Tunceli'de mutasyona uğramış ilk vaka tespit edilirken, yetkililer, tüm vatandaşlara Koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirlere riayet etmesi yönünde çağrıda bulundu.

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Tunceli’de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi
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