Otomobil farında ele geçirilen kuzuların çifti 30 bin liraymış!

Suriye den getirilen Harci İsimli kuzular bir otomobilin far bölümü ve yakıt deposuna gizlenmiş halde 4 kuzu ele geçirildi. Kuzuların ses çıkarmamaları için ağızlarını bantladıkları görüldü.

Suriye'den Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş ağızları bantlı 4 kuzu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Şanlıurfa'da gümrükte inanılmaz olay... Otomobil farında kuzu kaçakçılığı | Video

Otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi. İncelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı. Ekipler otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş, ses çıkarmaması için ağızları bantlanmış 4 kuzu tespit etti. Kuzular bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suriye'den daha önce kaçak sigara, cep telefonu, şeker, akaryakıt gibi kaçakçılığın yanından şimdi değeri Çifti 25 bin ile 30 bin lira arasında değişen harci cinsi kuzular aldı.

Suriye'den Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gümrük kapısından kaçak yollarla getirilen Harci cinsi kuzuların Çifti değerinin 25 bin ile 30 bin lira arasında olduğu belirtildi. Harci cinsi kuzuların Ceylanlardan daha değerli olduğu kuzuların büyüdükçe daha değerlerin artığı Harci kuzu cinsi kesilmiyor üretim için getiriliyor.