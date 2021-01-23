1983 yılında Mike Muuss tarafından yazılmış bir program olan ping nedir sorusunun yanıtı öne çıkan aramalar arasında yerini alıyor. Bağlantı kalitesi ping süresi ile alakalı olurken süre düştükçe bağlantı kalitesinin arttığı bilinmektedir. Peki; ping nedir, ne anlama gelir? Ping ne demek, ideal süresi kaç olmalı?

PİNG NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Ping programı, 1983 yılında Mike Muuss tarafından yazılmış bir programdır. Bir makineye genelde 32 baytlık bir ICMP pakedi gönderir ve aynı paketin geri gelmesini bekler. Bu basit program, birçok işe yarayabilir. Sunucu size ne kadar uzak ise, bu süre de o kadar artmaktadır. Kullandığınız bağlantı tipinin ping'e etkisi büyüktür. Ping süresi bağlantı kalitesini de etkiler. Ping süresi düştükçe bağlantı kalitesi artar.