Ankara'nın Mamak İlçesi, Şahap Gürler Mahallesi'nde Pitbull cinsi köpek baba ve 2 çocuğuna saldırdı. Saldırıda iki buçuk yaşındaki kız çocuğu G. Aydoğan, 14 yaşındaki Mert Aydoğan ve baba Adem Aydoğan çeşitli yerlerinden yaralandı.

Baba Adem Aydoğan ve iki çocuğu evlerinin bulunduğu apartman garajındaki arabaya binmek üzere iken mahalle arasından koşarak gelen köpeğin saldırısına uğradı.

Pitbull cinsi köpek baba ve 2 çocuğuna dehşet yaşattı | Video

İlk olarak 2 buçuk yaşındaki çocuğa saldıran köpek ardından 14 yaşındaki Mert Aydoğan'a saldırdı. Baba Adem Aydoğan çocuklarına saldıran köpeği tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Aydoğan ailesi köpeğin saldırısından arabalarına binerek kurtuldu.

"ÇOCUKLARIMI KURTARMAK İSTEDİM"

Olayı anlatan baba Adem Aydoğan; "Ne kadar tekmelediğimi hatırlamıyorum, çocuklarımı oradan kurtarmak istedim sadece, ardından oğluma saldırınca köpeğin ön bacaklarından tutup arkaya çevirdim. Çocuklarımın güvende olduğunu görünce köpeği yola doğru fırlattım, sonrasında arabaya bindim." dedi.

Çocuklarının ilk tedavisi ve aşılama, pansumanları için günlerdir hastaneye gittiklerini belirten baba Adem Aydoğan, "Her otoparka indiğimde ürperiyorum, bu başıboş bırakılan hayvanların başka çocuklara zarar vermemesi için suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.