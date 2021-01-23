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Polis yavru köpekleri soğuktan korudu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, bir polisin göreve giderken bir binanın bahçesindeki yavru köpeklerin sesini duyması sonucu onları ısıtmak için üzerlerine örtü örtmesini gösteren videoyu sosyal medyadan paylaştı. , “Polisin bir yanı da merhamettir. Göreve gittiği esnada gelen sesler üzerine kontrol ettiği binanın bahçesinde fark ettiği yavru köpekleri ısıtmaya çalışan meslektaşımızın örnek davranışı içimizi ısıttı” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.1.2021 13:35 Son Güncelleme: 23.1.2021 13:48 ABONE OL
Polis yavru köpekleri soğuktan korudu


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü mensubu bir polis görevine giderken duyduğu sesler sonrasında bir binanın bahçesindeki yavru köpekleri fark etti. Hava karlı ve soğuk olduğu için köpeklerin üşüdüğünü fark eden polis, yavru köpekleri ısıtmak için üzerlerine örtü örttü.

"ÖRNEK DAVRANIŞI İÇİMİZİ ISITTI"

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, bu anları gösteren videoyu şu mesajla birlikte paylaştı: "Polisin bir yanı da merhamettir..Göreve gittiği esnada gelen sesler üzerine kontrol ettiği binanın bahçesinde fark ettiği yavru köpekleri ısıtmaya çalışan meslektaşımızın örnek davranışı içimizi ısıttı"

Polis yavru köpekleri soğuktan böyle korudu | Video

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Polis yavru köpekleri soğuktan korudu
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