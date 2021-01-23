Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

Manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı milyonlarca vatandaş tarafından heyecan içerisinde bekleniyor. Milyonlarca vatandaş için rahmet ve mağfiret mevsimi olarak bilinen bu kıymetli zaman diliminde ibadetler edilecek, oruçlar tutulacak ve bu önemli ay en verimli şekilde geçirilecek. Öte yandan; bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar". Peki; Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

DİYANET TAKVİMİ 2021 İLE RAMAZAN AYI TARİHLERİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.