Rus rehber cirit atıyla tura çıktı

Ata sporu ciritin yaşatıldığı Selim İlçesi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekmeye başladı. Pandemi öncesinde de ilçeye gelerek ciritin yapıldığı köylere giden ziyaretçiler gösteri maçları izleme fırsatı buldular. Bu yıl pandemiden kaynaklı kısıtlamalar sebebiyle cirit izleyemeyenlerden biri de Rus rehber Yuliya Nikolskaya oldu. Yuliya Nikolskaya pandeminin sona ermesiyle yeniden start alacak turlar öncesinde Selim ilçesine giderek Kekeç Köyünde cirit atlarına bindi. Dev Türk bayrağını alarak at üzerinde poz veren ve bayrağımızı dalgalandıran Yuliya Nikolskaya, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya'nın yardımıyla bindiği 'Poyraz' isimli cirit atıyla karlı cirit sahasında tur artı.



Kazakistan'da ata bindiğini fakat heybetli cirit atlarına ilk kez bindiğini söyleyen Yuliya Nikolskaya, "Cirit atını çok sevdim. Bu deneyimden sonra ilek ki zamanlarda at üzerinden cirit atmayı da düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Her bölgesi ayrı bir güzel. Burada olmaktan ve cirit atına binmekten son derece mutluyum" dedi.



Yuliya Nikolskaya at üzerinde cirit atma deneyimini de yaşadıktan sonra Kekeç Köyü'ne geri dönerek kaz etinin de tadına baktı. Yanında bulgur pilavı, çorba ve salatasıyla kaz etinden tadan Yuliya Nikolskaya, Rusça "Kars'a gelin cirit atlarına binin kaz etinden de tadın" çağrısında bulundu.