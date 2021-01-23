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’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'da ters yöne giren otomobil başka otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 23.1.2021 15:55 ABONE OL
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Akçakale yolu eski itfaiye önünde meydana geldi. İddiaya göre sokak kısıtlaması nedeniyle boş yolda ders yöne doğru giren sürücüsü henüz öğrenilmeyen 81 DG 778 plakalı otomobil normal yolda seyir eden 31 BD 739 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve polis intikal etti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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