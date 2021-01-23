Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğaseverlere her mevsim ayrı güzellik sunuyor. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini cezbeden şelale, kentte son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından Girlevik Şelalesi buz tuttu.



Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da ki şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkanı buldu.



Girlevik Şelalesinde fotoğraf çektiren Samet Karagöz "Girlevik Şelalesine nişan fotoğrafı çektirmeye geldik. Yürümekte de çok zorluk çekiyoruz. Çok güzel bir ortam var burada. Tüm Erzincanlıların bu sarkıtları, bu manzarayı görmesi gerek, çok güzel fotoğraflar çekildik" diye konuştu.

Bu şelale her mevsim doğa harikası olduğunu ifade eden Kenan Gürler ise , "Girlevik Şelalesi de yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da ayrı bir güzelliğe kavuşuyor. Oluşan buz kütleleri seyretmek güzel" dedi.