Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili'nden anlamlı ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte mahallelerde inceleme ve ev ziyaretlerinde bulundu.

Conkbayır, Dumlupınar, Bahçelievler ve Kooperatif Mahallerini ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.



İhtiyaç sahibi vatandaşları evinde ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, ailelere yardımda bulundu.



Hacıbektaşoğlu, mahalle ve ev ziyaretlerinde çocuklara çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Vali ve Belediye Başkan V. Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi olarak halkın yanında olmaya, sorun ve taleplerini dinlemeye devam ettiklerini belirtti.

Mahalleleri gezdiklerini ve vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, kendilerini evlerinde ağırlayan misafirperver Siirt halkına teşekkür ederek, Valilik ve Siirt Belediyesinin kapılarının herkese açık olduğunu ifade etti.



Vali ve Belediye Başkan V. Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu'na, Belediye Başkan v. Danışmanı Mehmet Şefik Erden, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, kurum amirleri ve belediye birim müdürleri eşlik etti.