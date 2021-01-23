Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı

Baskına karşı çevresi güvenlik kameralarıyla gözetlenen ev takibe alındı. Jandarma ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen eve çok sayıda kişinin girdiğini belirleyince baskın yaptı.



Jandarma ekipleri, 11 kişiyi iki masada kumar oynarken yakaladı. Jandarmayı karşılarında gören kumarbazların, masaların üzerine koydukları paraları hızlıca ceplerine saklamaya çalıştıkları görüldü. Yapılan aramalarda; 35 bin TL, 3 bin Dolar ve 700 Euro ile sahte para ele geçirildi. Baskında kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Sahte paralar ile ruhsatsız tabancaya adli işlem yapılmak üzere el konuldu.



Kumarhaneye dönüştürülen evde bulunan 11 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralının ihlali gerekçesiyle 3 bin 469 lira, kumar oynamaları gerekçesiyle 1.336 lira olmak üzere toplamda 52 bin 855 lira idari para cezası uygulandı.



Ayrıca ev sahibi hakkında "Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkân Sağlamak" , "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "Sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı.