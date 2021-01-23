Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bildi, evini limon kasalarıyla dekore etti

İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan Ozan Yeşiltepe, limon kasalarından yaptığı tasarımlarla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aklına yeni fikirler geldiğini belirten Ozan Yeşiltepe, sebze halinden aldığı limon kasalarını geri dönüştürerek TV ünitesi, yatak ve kütüphane yaptı.

PANDEMİDE TASARIMCI YANIMI KEŞFETTİM

Dekorasyona çok fazla merakının olmadığını belirten Ozan Yeşiltepe, sokağa çıkma kısıtlamasında can sıkıntısından böyle bir çalışma yaptığını belirterek; "Dedemden kalma ahşap bir evimiz var. Sokağa çıkma kısıtlamasında evde otururken aklıma kasalardan kütüphane yapmak geldi. İzmir Sebze ve Meyve Haline giderek limon kasaları satın aldım. Yaptığım kütüphaneyi sosyal medyada paylaştım. O kadar çok beğeni ve yorum yapılınca bundan cesaret alarak TV ünitesi de yaptım. Bunları yaparken bana kuzenlerim Yağız ve Alcan Aldemir'de yardım ettiler. Pandemi sayesinde tasarımcı bir yanımın olduğunu keşfettim" diye konuştu.

15 BİN LİRALIK EŞYALARI GERİ DÖNÜŞÜMLE BİN 300 LİRAYA MAL ETTİ

Yaptığı kütüphanenin sosyal medyada 20 bin, TV ünitesinin ise 7 bin beğeni aldığını belirten Ozan Yeşiltepe; "Ben aslında bu kadar beğenileceğini tahmin etmedim. Öyle ki kütüphane ve TV ünitesini gören birçok kişi bana aynısını ücreti mukabilinde yapmamı teklif ediyorlar. Kütüphaneyi 15 günde TV ünitesini ise 3 gün de tamamladım. Kütüphane 500, TV ünitesi 250 ve paletlerden yaptığım karyola ise 300 liraya mal oldu. Mağazadan 15 bin liraya alabileceğim ürünleri evde geri dönüşümle bin 300 liraya mal ettim. İnsanlar aslında aklına gelenleri yapsalar böyle güzel işler çıkar. Mağazalardan yüksek fiyatlara almak yerine geri döşümü değerlendirerek hem evlerini güzelleştirip, hem de emek vererek yaptıkları şeyin hazzını ve keyfini çıkarırlar. Şimdi sırada paletlerden balkonuma sedir yapmayı düşünüyorum. Pandemi aslında bize kendimizle baş başa kaldığımızda ne kadar yaratıcı şeyler ortaya çıkarabileceğimizi de gösterdi" dedi.