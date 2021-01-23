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Sokak ortasında bıçaklanan Gazisi hayatını kaybetti

’da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Gazisi, hayatını kaybetti

İHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 05:29 ABONE OL
Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
Olay, önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre, sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan (70), göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış talihsiz adam 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece geç saatlerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
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