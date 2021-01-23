Son dakika haberi | Üvey babadan taciz skandalı! 17 yaşındaki genç kız gece yarısı dehşeti yaşadı!

Son dakika haberi: Evde üvey babası ile kalan 17 yaşındaki genç kız hayatının şokunu yaşadı. 39 yaşındaki üvey babası gecenin bir yarısı odasına giren D.T, üvey babasına karşı koydu. İ.G kendisini affetmesini ve her şeyin bir anda olduğunu söyleyerek özür diledi. Yaşanan bu olay sonrası Tacizci baba 17 yaşındaki üvey kızına "Senden çocuğum olsun istiyorum" ifadelerini kullandığı ve ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte son dakika haberine ait kan donduran detaylar…

TACİZCİ ÜVEY BABA GENÇ KIZA DEHŞETİ YAŞATTI!

17 yaşındaki genç kız D.T., anne ve babası boşanmış, annesi İ.G. ile evlenmişti. Annesi ve üvey babasıyla aynı evi paylaşan genç kız, annesinin evde olmadığı bir gün hayatının şokunu yaşadı. 39 yaşındaki İ.G., alkol tükenmeye başladı ve D.T.'e alkol teklif etti. Rahatsız olan genç kız odasına çekilerek uykuya daldı.