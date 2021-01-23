Son dakika haberi: Kaza değil bacanak cinayeti! 1,5 yıl sonra ortaya çıkan sır ölüm

Son dakika haberi: Trabzon Tonya ilçesinde şarampole yuvarlanan aracında hayatını kaybeden Osman Öztürk'ün ölümüyle ilgili savcılık tarafınca yürütülen soruşturmada olayın bir trafik kazasından ziyade bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Bacanak, (Bayram Altuntaş) olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı…

KAZA DEĞİL BACANAK CİNAYETİ!

Bayram ziyareti için bir buçuk yıl önce Tonya'ya gelen Öztürk, 10 metre yükseklikten şarampole devrilmiş ancak bacanağı Bayram ve akrabaları yaralı olarak kurtulmuştu. Yapılan otopsi sonrası yürütülen soruşturmada kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı…