Son dakika haberi: Kaza değil bacanak cinayeti! 1,5 yıl sonra ortaya çıkan sır ölüm

Son dakika haberi: Trabzon Tonya ilçesinde şarampole yuvarlanan aracında hayatını kaybeden Osman Öztürk'ün ölümüyle ilgili savcılık tarafınca yürütülen soruşturmada olayın bir trafik kazasından ziyade bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Bacanak, (Bayram Altuntaş) olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı…
KAZA DEĞİL BACANAK CİNAYETİ!
Bayram ziyareti için bir buçuk yıl önce Tonya'ya gelen Öztürk, 10 metre yükseklikten şarampole devrilmiş ancak bacanağı Bayram ve akrabaları yaralı olarak kurtulmuştu. Yapılan otopsi sonrası yürütülen soruşturmada kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı…
Olay, 15 Ağustos 2019'da, Tonya ilçesi Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana geldi. Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen evli ve 3 çocuk babası Osman Öztürk yönetimindeki 61 KU 759 plakalı cip, 10 metre yükseklikten şarampole devrilip, yamaçtaki evin duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan cipteki Öztürk'ün bacanağı Bayram (46) ile akrabaları Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen Osman Öztürk yönetimindeki 61 KU 759 plakalı cip, 10 metre yükseklikten şarampole devrilmiş, Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Cipteki Öztürk'ün bacanağı Bayram ile akrabaları Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise yaralı kurtulmuştu.
BACANAĞI TUTUKLANDI
Kazada hayatını kaybeden ve otopside başında mermi girişi tespit edilen Osman Öztürk ile ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma genişletildi. Savcılık çok yönlü soruşturma yürütürken, Adli Tıp Kurumu raporları da detaylıca incelendi. Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine önceki gün gözaltına alınan Öztürk'ün bacanağı Bayram Altuntaş, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık serbest bırakılma kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Altuntaş'ın tutuklanması yönünde karar verdi. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Altuntaş, tutuklanarak cezaevine konuldu.