Son dakika haberi: Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Öfkeli dayı kayıplara karıştı

Son dakika haberi: Kayseri Melikgazi ilçesinde yaşanan olay, gece saatlerinde yaşandı. Daha öncesinde aralarında husumet olan dayı – yeğen Yahya Kemal Caddesi'nde tartışmaya başladı. İkili arasındaki kavga kısa süre içerisinde alevlenirken öfkeli şahıs Gökhan Y., yeğenini pompalı tüfekle ağır yaraladı. İşte Kayseri'de yaşanan dehşetten gelen son dakika ayrıntıları…

ÖFKELİ DAYI DEHŞETİ!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet olan yeğenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Gelen son dakika haberine göre olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken kayıplara karışan Gökhan Y.'nin arama çalışmaları sürüyor…