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Son dakika: Maltepe'de büyük

Mahallesi'nde bulunan hurdacıda büyük bir çıktı. Alev alev yanan hurdacıdaki yangın, hemen yanında bulunan bir otomobil servisine de sıçrayınca panik yaşandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 23.1.2021 22:09 Son Güncelleme: 23.1.2021 22:29 ABONE OL
Son dakika: Maltepe'de büyük yangın

Yangın, 21.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi Yüce Sokak'ta bulunan bir hurdacıda çıktı. Ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında hurdacıda küçük çapta patlama yaşandı. Alev alev yanan hurdacıdaki yangın, hemen yanında bulunan bir otomobil servisine de sıçrayınca panik yaşandı. İtfaiye ekipler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da yangının otomobil servisine sıçramasını önlemeye çalıştı.

Yanan hurdacıyla yangının sıçradığı otomobil servisi çalışanları arasında tartışma çıktı. Polisin araya girmesiyle tartışma sonlandı. Otomobil servisinde bulunan araçlar, çalışanlar tarafından dışarıya çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor

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Son dakika: Maltepe'de büyük yangın
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