Son dakika: Maltepe'de büyük yangın

Yangın, 21.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi Yüce Sokak'ta bulunan bir hurdacıda çıktı. Ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında hurdacıda küçük çapta patlama yaşandı. Alev alev yanan hurdacıdaki yangın, hemen yanında bulunan bir otomobil servisine de sıçrayınca panik yaşandı. İtfaiye ekipler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da yangının otomobil servisine sıçramasını önlemeye çalıştı.

Yanan hurdacıyla yangının sıçradığı otomobil servisi çalışanları arasında tartışma çıktı. Polisin araya girmesiyle tartışma sonlandı. Otomobil servisinde bulunan araçlar, çalışanlar tarafından dışarıya çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor