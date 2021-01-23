Sorumsuz sürücüler 'pes' dedirtti! Ambulans yaralıya ulaşamadı!

BİLEĞİNDE KESİK VARDI

Nişantaşı, Halaskargazi Mahallesi Şafak Sokak'ta önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir yaralama ihbarı alan sağlık görevlileri, yola çıktı. Siren çalarak olay yerine gitmeye çalışan ambulans, trafiğin tek yönlü sokağın ortasına park edilmiş araçlar yüzünden ilerleyemedi. Bunun üzerine, sağlık ekipleri, bileğinde kesik olduğu öğrenilen genç kızın evine yürüyerek gitti. Ambulans sürücüsünün yaklaşık 15 dakika boyunca siren çalmasına rağmen sokağın ortasına park edilen araçlar çekilmezken, kesik bulunan bileğine pansuman yapılan genç kız da daha sonra hastaneye götürülmek üzere yürüyerek ambulansa geldi. Bir süre daha sokakta bekleyen ambulans, park edilen araçların çekilmesinin ardından yaralıyı hastaneye götürebildi. Ambulansın yoluna devam etmesiyle birlikte sürücülerin araçlarını tekrar sokağa park etmesi dikkat çekti.