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Tapuda rüşvet operasyonu

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 23.1.2021 ABONE OL
Tapuda rüşvet operasyonu
İstanbul Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Şüpheliler teknik takibe alınırken tapu müdürlüğündeki floresanların içine gizli kamera yerleştirildi. Görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı. 11'i tapu görevlisi, 29'u sivil 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1'i Kayseri'de 1'i Manisa'da 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında tapu müdürü de var. Bir şüphelinin el çantasında ve üzerinde yer alan 5 ayrı zarftaki 36 bin 750 TL'ye el konuldu.
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Tapuda rüşvet operasyonu
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