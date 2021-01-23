Tapuda rüşvet operasyonu

İstanbulKüçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Şüpheliler teknik takibe alınırken tapu müdürlüğündeki floresanların içine gizli kamera yerleştirildi. Görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı. 11'i tapu görevlisi, 29'u sivil 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1'i Kayseri'de 1'i Manisa'da 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında tapu müdürü de var. Bir şüphelinin el çantasında ve üzerinde yer alan 5 ayrı zarftaki 36 bin 750 TL'ye el konuldu.