Tarihi Eser Kaçakçıları Jandarma’dan kaçamadı

Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Reyhanlı ilçesinin Kuşaklı Mahallesinde devriye atan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 93 adet eski madeni para, 333 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan H.E. ve İ.C. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapan Jandarma ele geçirdiği söz konusu tarihi eserleri, Hatay Müze Müdürlüğüne teslim etti.