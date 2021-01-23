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Tarihi Eser Kaçakçıları Jandarma’dan kaçamadı

’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 93 adet eski madeni para, 333 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem yapıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 23.1.2021 15:51 ABONE OL
Tarihi Eser Kaçakçıları Jandarma’dan kaçamadı

Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Reyhanlı ilçesinin Kuşaklı Mahallesinde devriye atan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 93 adet eski madeni para, 333 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan H.E. ve İ.C. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapan Jandarma ele geçirdiği söz konusu tarihi eserleri, Hatay Müze Müdürlüğüne teslim etti.

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Tarihi Eser Kaçakçıları Jandarma’dan kaçamadı
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