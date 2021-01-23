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’de Ağlayan Kayalar buz tuttu

’nin Vadisi’nde yer alan ve sürekli su damladığı için halk arasında “Ağlayan Kayalar” olarak bilinen 20 metre uzunluğundaki kayalar buz tuttu. Bu haliyle son derece güzel bir görüntü sergileyen oluşum yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 23.1.2021 11:30 ABONE OL
Tunceli’de Ağlayan Kayalar buz tuttu

Tunceli'de kar yağışının durmasıyla birlikte hava sıcaklıkları yer yer eksi 20 derecelere kadar düştü. Düşen sıcaklıkların etkisiyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 50. Kilometresindeki Hılbeş Köyü yakınlarında bulunan ve 20 metre yükseklikteki kayalar da buz tuttu.

Yolu kullananlara dört mevsim ayrı güzellikler sergileyen kayalar, kış mevsimindeki görselliği ile de ilgi odağı oluyor.

Ağlayan Kayalar'ın buz tutmuş halini görmek için geldiğini söyleyen Düzgün Güney, "Buranın manzarası çok güzel. Kayaların buz tutması ayrı bir güzellik oluşturmuş. Bu güzelliği görmek için geldik" dedi.

Gündoğan Çağ ise, "Kar yağışı durdu. Hava sıcaklıkları eksilere kadar düştü. Bu sebeple yazın su damlacıkları oluşturan bu kayalıkta buz kütleleri oluşmuş. Görsel bir güzelliği var. Biz de buraya gelip bu güzellikleri anı olarak saklıyoruz" diye konuştu.

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Tunceli’de Ağlayan Kayalar buz tuttu
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