Tunceli’de Ağlayan Kayalar buz tuttu

Tunceli'de kar yağışının durmasıyla birlikte hava sıcaklıkları yer yer eksi 20 derecelere kadar düştü. Düşen sıcaklıkların etkisiyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 50. Kilometresindeki Hılbeş Köyü yakınlarında bulunan ve 20 metre yükseklikteki kayalar da buz tuttu.

Yolu kullananlara dört mevsim ayrı güzellikler sergileyen kayalar, kış mevsimindeki görselliği ile de ilgi odağı oluyor.

Ağlayan Kayalar'ın buz tutmuş halini görmek için geldiğini söyleyen Düzgün Güney, "Buranın manzarası çok güzel. Kayaların buz tutması ayrı bir güzellik oluşturmuş. Bu güzelliği görmek için geldik" dedi.

Gündoğan Çağ ise, "Kar yağışı durdu. Hava sıcaklıkları eksilere kadar düştü. Bu sebeple yazın su damlacıkları oluşturan bu kayalıkta buz kütleleri oluşmuş. Görsel bir güzelliği var. Biz de buraya gelip bu güzellikleri anı olarak saklıyoruz" diye konuştu.