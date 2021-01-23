Uludağ eteklerinde binicilik keyfi

Kestel ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerinde bulunan Kazancı mahallesinde faaliyet gösteren bir binicilik merkezi, meraklılarına ata binme ile modern ve geleneksel okçuluk eğitimleri veriyor. Yaz kış yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan binicilik merkezinde 85 profesyonel eğitmen, 55 at ile Bursalılara hizmet veriyor.

Uludağ'ın eteklerinde dört mevsim binicilik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Tabiat Binicilik Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan, "Karda çok keyifli bir ortam oluyor ve her kesimden güzel ilgi görüyor. Hafta içinde kısıtlamaların olmadığı saatlerde çok rahatlıkla burada hizmet veriyor. Tesislerimizde lisanslı binicilerimiz var. Onlar özel izin alarak hafta sonu da gelebiliyorlar. Merkezimizde açık, kapalı manej, ponny maneji ve self binicilik faaliyetlerimiz var. 55'e yakın atımızla 85 civarında lisanslı binicimiz var" dedi.