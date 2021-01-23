Üsküdar’da misina ve iğnelere kutulu çözüm

Son dönemde balıkçıların sahilde bıraktığı misina ve iğneler kedilerin ve kuşların hayatını tehlikeye atmaya başladı. Hatta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iğne yutan bir kedinin röntgen görüntüsünü paylaşarak, bu durumda olan kedilerden haftada 2-3 ameliyat yaptıklarını, birçok kedinin kurtarılamadığını duyurarak balıkçıları uyardı.

ÜSKÜDAR SAHİLE MİSİNA VE İĞNELER İÇİN KUTULAR KONDU

Aradan geçen bir ayın ardından kuşlar ve kedilerin balıkçıların etrafa bıraktığı misina ve iğnelerden zarar görmemesi için Üsküdar Belediyesi, Üsküdar sahile kutular yerleştirdi. Bu kutular sayesinde balıkçılar kutulara misina ve iğneleri atarak sokak hayvanlarını koruyabilecek. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabından bu uygulamayı bir video paylaşarak şöyle duyurdu: "1 ay önce paylaşmıştık bu zavallı kediyi ve karşı karşıya kaldığı durumu. Şimdilik böyle bir çözüm geliştirdik. Arkadaşlar iyi gittiğini, sıkıntının büyük ölçüde bittiğini söylüyor. Küçük bir duyarlılıkla, dikkatle birçok minik dostumuzun acı çekerek ölmesini önleyebiliriz!"