İstanbul Narkotik Masası ekipleri, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde bir operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken; 42 şüpheli de gözaltına alındı. Bir şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda ise uyuşturucu madde imal etmek için kurduğu düzenek polis kameraları tarafından işte böyle görüntülendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'un 39 ilçesinde "torbacı" avına çıktı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla 22 Ocak Cuma günü eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 62 bin 592 uyuşturucu hap, 19 kilo 762 gram uyuşturucu madde, biri pompalı tüfek olmak üzere 5 silah, bu silahlara ait 30 mermi, sahte olduğu değerlendirilen 48 bin lira ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 42 bin 280 lira ele geçirildi.

MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜ GİBİ UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polislerince gerçekleştirilen aramalarda, bir şüphelinin uyuşturucu madde imal etmek için kullandığı düzenek görenleri şaşkına çevirdi. Şüphelinin uyuşturucu madde yetiştirdiği o düzenek, polis kameraları tarafından işte böyle görüntülendi.

Uyuşturucu düzeneği böyle görüntülendi! 42 gözaltı | Video