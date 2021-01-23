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Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 23.1.2021 11:27 ABONE OL
Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

20 Ocak 2021 tarihinde Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat İlçesinde yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı, ayrıca gençleri uyuşturucu bataklığına sürüklediği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanırken iki şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Jandarmanın operasyonu esnasında ikametinde bulunmayan iki şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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