Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vali, 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti

Vali, 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti

'ya geldiği günden beri bağımlılıklarla ilgili ciddi çalışmalar yapan Şanlıurfa valisi Abdullah Erin, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik'ten ve YEDAM çalışanlarından bilgi aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 23.1.2021 17:14 Son Güncelleme: 23.1.2021 17:14 ABONE OL
Vali, 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti

Vali Abdullah Erin, bağımlılıklarla mücadele kapsamında ciddi performans ortaya konulması gerektiğini söyledi. Başkan Çelik'in başta olmak üzere tüm Yeşilay camiasına teşekkür etti. Şube Başkanı Muharrem Çelik de, Sayın Valimiz Abdullah Erin'in, Şanlıurfa 'ya geldiği günden itibaren kendisiyle yakınen çalıştığını, hangi alanda olursa olsun çalışmalarının Vali Abdullah Erin tarafından desteklendiğini söyleyerek, Bir Şanlıurfalı olarak Şanlıurfa 'nın sorunları ile ilgilenen halkın içinde ve halk tarafından sevilen Vali Abdullah Erin'e şahsıma ve Yeşilay'a verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim dedi. Başkan Çelik Vali Abdullah Erin'e "Etrafı Saran Yılanlar" adlı yağlı boya tablosunu hediye etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vali, 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA