Vali, 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti

Vali Abdullah Erin, bağımlılıklarla mücadele kapsamında ciddi performans ortaya konulması gerektiğini söyledi. Başkan Çelik'in başta olmak üzere tüm Yeşilay camiasına teşekkür etti. Şube Başkanı Muharrem Çelik de, Sayın Valimiz Abdullah Erin'in, Şanlıurfa 'ya geldiği günden itibaren kendisiyle yakınen çalıştığını, hangi alanda olursa olsun çalışmalarının Vali Abdullah Erin tarafından desteklendiğini söyleyerek, Bir Şanlıurfalı olarak Şanlıurfa 'nın sorunları ile ilgilenen halkın içinde ve halk tarafından sevilen Vali Abdullah Erin'e şahsıma ve Yeşilay'a verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim dedi. Başkan Çelik Vali Abdullah Erin'e "Etrafı Saran Yılanlar" adlı yağlı boya tablosunu hediye etti.