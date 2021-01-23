Son dakika haberi | İstanbul dahil yurdun büyük bölümüne kar yağışı uyarısı: Meteoroloji tarih verdi!

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta İstanbul dahil birçok ilde etkili olan kar yağışı gelecek hafta yeniden birçok ilde etkisini gösterecek. Çarşamba günü itibarıyla etkili olacak yağışlar ege bölgesi, iç Anadolu ve Marmara bölgesinin bir kısmında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Öte yandan 28 Ocak Perşembe günü İstanbul dahil birçok şehir kar yağışının etkisiyle beyaza bürünecek. İşte son dakika MGM hava durumu uyarısının detayları…
İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Barajlardaki su seviyesinin kritik düzeyde seyretmesiyle beraber Meteoroloji gelecek hafta için müjdeyi duyurdu. Pazartesi günü itibarıyla etkili olacak yağışlı hava İstanbul dahil birçok şehirde bekleniyor. Öte yandan Perşembe günü beklenen ve ülke genelinde etkili olan kar yağışının İstanbul'da karla karışık yağmur şeklinde olacağı beklentiler arasında…
Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya perşembeden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Öte yandan geçtiğimiz gün CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Sürmeli şu açıklamalarda bulundu:
"Bizim rahatlamamız lazım, oradan bakıldığında bol su gibi görünüyor ama seviyenin daha belirli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Rakamlar suyun yüze 30 seviyelerine geçtiğini söylüyor. Kar ve yağmur belirli bir fark oluşturdu.Kışın ortasını geçirdik geriye kalan sulak zaman 1 buçuk ay. Barajları dolduracağımız zaman bu süre. İyi haberlerim var. Bugün yeni modellere baktım ve Şubat ayı Ege'de kupkuru görünüyor diye bahsetmiştim geçen ki bağlantılarımızda."
"Son verilerde gevşemiş gözüküyor. Normale çevrilen bir yağışa dönmeye başlıyoruz. Şubat'tan ümidimiz yükseldi. Kar bakımından yükseliyor mu bilemiyoruz, çünkü sıcaklıklar ortalamanın üzerinde gözüküyor. Avrupa'da yapılan projeksiyonlarda iklim değişikliğinden en çok etkilenen iki noktadan bir tanesiyiz. Türkiye, Portekiz, İspanya civarı… En sıcak yer biziz maalesef, 3 derece aşacak. Arada bir dalga aldık o kadar. Şubat'ta bu şekilde gözüküyor. Şubat'ta kar yağışı düşük gözüküyor. Kar yağışını olduğu gibi tutabiliyoruz, ama suda maalesef olmuyor. Haftanın geri kalanında kayda değer yağış gözükmüyor. Bugün ve yarın itibari ile kar yağışı beklemiyoruz."
23 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.