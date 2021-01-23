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Yurt dışına kaçıracaktı! 17. yüzyıldan kalma 196 sikke ele geçirildi

’da ülke sınırları içerisinden topladığı tarihi eserleri yurt dışına kaçırdığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 ve 18’inci yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen 196 adet tarihi eser “Sikke” ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 23.1.2021 15:11 Son Güncelleme: 23.1.2021 15:12 ABONE OL
Yurt dışına kaçıracaktı! 17. yüzyıldan kalma 196 sikke ele geçirildi

İstanbul'un Sultangazi İlçesi'nde bir şüphelinin ülke sınırları içerisinden topladığı tarihi eserleri yurt dışına kaçırdığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri çalışma başlattı. Şüpheli, 21 Ocak Perşembe günü adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TAM 196 TARİHİ ESER "SİKKE" ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin adresinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında 17 ve 18'inci yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen 196 adet tarihi eser "Sikke" ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Ele geçirilen ve muhafaza altına alınan tarihi eserler ise İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Yurt dışına kaçıracaktı! 17. yüzyıldan kalma 196 sikke ele geçirildi
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