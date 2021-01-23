Yurt dışına kaçıracaktı! 17. yüzyıldan kalma 196 sikke ele geçirildi

İstanbul'un Sultangazi İlçesi'nde bir şüphelinin ülke sınırları içerisinden topladığı tarihi eserleri yurt dışına kaçırdığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri çalışma başlattı. Şüpheli, 21 Ocak Perşembe günü adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



TAM 196 TARİHİ ESER "SİKKE" ELE GEÇİRİLDİ



Şüphelinin adresinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında 17 ve 18'inci yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen 196 adet tarihi eser "Sikke" ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Ele geçirilen ve muhafaza altına alınan tarihi eserler ise İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.