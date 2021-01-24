3 eve giren 4 hırsız tespit edildi: 3’ü yakalandı, biri koronadan öldü

Başakşehir ve Beykoz ilçelerinde balkon kapılarından girdikleri evlerde ne var ne yok alıp götüren hırsızlar 3 ayrı evi soydu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kamera görüntülerinden hırsızların tek tek kimliklerini tespit etti. Yaşanan hırsızlık olaylarını şüpheliler 47 suç kaydı olan Kemal K. (25), 8 suç kaydı olan Emre D. (22), 5 suç kaydı olan Ahmet M. (22), ve 28 suç kaydı bulunan İsmail Ç'nin (26) gerçekleştirdiği belirlendi.

Polisin konuyla ilgili yakalama çalışmaları devam ederken şüphelilerden İsmail Ç. koronavirüs hastalığına yakalandı. Bir süre hastanede tedavi altına alınan İsmail Ç. Covid-19'dan hayatını kaybetti. 3 Hırsız yapılan operasyonla gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEK ODASININ ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

Öte yandan hırsızların Beykoz'da bir eve girdikleri anlar evin çocuk odasında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kısa şortlu olan hırsızın Covid-19'dan ölen İsmail Ç. olduğu ileri sürüldü.



Koronavirüs nedeniyle ölen İsmail Ç. (Solda)