Ağız yarasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Ağı içi yarasına iyi gelen bitkisel çözüm önerileri

Ağız yarası nasıl geçer? Konusunda önerilerden ve tedavi yöntemlerinden bahsetmeden önce tekrarlayan ağız yaralarının ciddi sağlık sorunlarından kaynaklanabileceğini söylemek gerekir. Bu nedenle sürekli oluşan ağız yaraları için birtakım tıbbi araştırmaların yapılması önemlidir. Ağızda meydana gelen yara ve aftlar konuşma ve yutkunma gibi eylemleri yerine getirmede güçlüklere yol açarken gündelik yaşamı da kabusa çevirebiliyor. Bu yaralar kimi zaman küçük bir kesi halinde görülebilirken birkaç gün içinde kendiliğinde kaybolabiliyor. Ancak geçmemesi üzerine aft olarak tanımlanan ağız yaraları meydana gelebilir. Ağız yaraları ciddi nedenlerden kaynaklanmadığı sürece doğal öneriler ile tedavisi sağlanabilir. Bu nedenle bebeklerde ve yetişkinlerde görülebilen ağız yaralarının tedavisinde evde uygulayabileceğiniz bitkisel çözüm önerilerini sizler için haberimizde ele aldık. İşte ağız yarasına ne iyi gelir sorusunun cevabı…

AĞIZ YARASI NASIL GEÇER?

Ağız yaralarının tedavisi için evde uygulayacağınız kolay ve etkili yöntemler mevcuttur fakat bu yöntemlere rağmen iyileşmeyen ağız yaralarında doktorunuzun reçete ettiği antibiyotik ve antiviral ajanları düzenli olarak kullanarak etkin bir tedavi sağlayabilirsiniz. Dudakta meydana gelen uçuklar için ise antiviral madde içeren kremler yararının iyileşmesi bakımından fayda sağlamaktadır.

AĞIZ İÇİ YARASINA NE İYİ GELİR?

Ağız yaraları dil, dudak, damak, yanak ve diş etlerinin iç kısmında ortaya çıkan mukozal hasarlar olarak tanımlanabilir. Sıklıkla sıcak yemeklerin tüketimi veya kazayla ısırma sonrası kendiliğinden kısa sürede iyileşmekle birlikte virüslerin neden olduğu uçuklar oluşabilmektedir. Ancak ağız yaralarında en sık karşılaşılan tablo iltihaplı, beyaz renkte ağrılı aft veya aftöz ülserlerdir. Ağız yarası için doğal öneriler ağız yaralarınızı gidermeye yardımcı olmaktadır. İşte o yöntemler;

ADAÇAYI

Adaçayı mikrop öldürücü özelliği ile ağız yaraları tedavisinde uygulanabilecek etkili yöntemlerden biridir. Adaçayının yapraklarını sıcak suda demledikten sonra dilerseniz gargara yapabilir ya da ağız içinde bir müddet bekleterek içebilirsiniz.

TUZLU SU

Ağızdaki aft yaralarının ağrısını hafifletmek ve ağız hijyenini sağlamak için tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz. Bunun için bir çay bardağı suya 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek ağızını çalkalayabilirsiniz.

KARBONAT

Ağız içi yaralarında sık tercih edilen yöntemlerden biri de karbonattır. Karbonatı ağız içindeki yaraya sürerek yaranın acısını hafifletebilir ve yaranın iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

KARANFİL

Karanfili çiğneyerek ağız içinde oluşan mikropların ölmesini sağlayabilir ve ağız yaralarının iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

KEKİK

Kekik ağız yaralarında kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Bunun için 1 tatlı kaşığı kekiği ağzınıza alarak çiğnemelisiniz. Ağız içi yaraları için etkili bir yöntem olan kekik olası yara oluşumunu da ortadan kaldırmada faydalıdır.

BEBEKLERDE AĞIZ YARASINA NE İYİ GELİR?

2 yaş bebeklerde ağız yarasına ne iyi gelir? Sorusu bebeklerde yaygın olan bu durum karşısında ebeveynleri araştırmaya yönlendirmektedir. Yeni doğan bebeklerde sıklıkla meydana gelen bu durum normal doğumla dünyaya gelen bebeğin ağzına temas eden mantarlar nedeniyle gelişmektedir ve 2 yaşına gelinceye dek yaralar zaman zaman tekrar edebilir. Ancak 2 yaş ve üzeri bebek ve çocuklarda da ağız yaralarından söz etmek mümkündür. Başta vitamin eksiklikleri olmak üzere hijyen yetersizliği nedeniyle bebeklerin ağzını olumsuz etkileyen bu durum karşısında anneler telaşa kapılabilir. Özellikle bebeklerde görmeye alışık olunan pamukçuk beyaz lezyonlar şeklinde ağız içinde oluşmaktadır. Burada ebeveynlere düşen görevler arasında en başta hijyen kurallarına dikkat etmek gelmektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız göğüs bölgenizin steril edilmiş olmasına her daim özen göstermelisiniz. Emzik, biberon ve oyuncakların da hijyeni de son derece önemlidir. Antibiyotik kullanan bebeklerde yaygın görülen ağız içi yaraları aynı zamanda bebeğin zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle de gelişebilir. Bebeğinizin ağız yaraları için yapmanız gerekenler ise oldukça basittir. Bebeğinizin temizliğine özen göstermeniz, biberon, emzik ve oyuncaklarının hijyenini sağlamanız gerekir. Biberon ve emziğini sıcak suda kaynatabilir. Özel, doğal temizleyicilerle düzenli olarak temizliğini sağlayabilirsiniz. Eğer bebeğiniz 2 yaşında ise toz zerdeçal ve balı karıştırarak yaraların olduğu bölgelere sürebilirsiniz.

AĞIZ YARASINA HANGİ İLAÇ İYİ GELİR?

Stres, vitamin eksiklikleri, çeşitli ilcaların kullanımı gibi bazı faktörler ağız içinde yaraların sık sık oluşumunu tetiklemektedir. Bunların yanı sıra eklemler ve iç organları da etkileyen ağız içi yaraları iltihaplı romatizma gibi farklı hastalıkların başlangıç noktasında gelişebilmektedir. Bu nedenle tekrarlayan ağzı yaraları için mutlaka doktora gitmenizde fayda bulunur. Bu tip ağız yaralarında da çoğu zaman doğal tedaviler yanıt vermeyecektir. Bu nedenle doktorunuzun reçete ettiği oral yolla alınacak ilaç, krem, jel ve ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olacak ağız gargaralarından yararlanabilirsiniz. Bu durumda doktorunuzun önerisi dışında bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmaya özen göstermelisiniz.

AĞIZ YARASINA İYİ GELEN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER