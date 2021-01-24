Anne ve bebeği yanan evden itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da odunlukta çıkan yangından yükselen dumanlar az kalsın üst katta uyuyan anne ve bebeğini zehirliyordu. Sobadan çıkarılan ve içi köz dolu kovanın odunlukta unutulmasıyla çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın Eyyübiye ilçesi Şıhmaksut mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şıhmaksut Mahallesindeki bir odunlukta unutulan közler, yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek tehlikeli bir hal almaya başladı. Yangından yükselen dumanlar, üst kattaki evde uyuyan anne ve bebeğinin sonu olmak üzereydi. Neyse ki itfaiye ekipleri yetişti ve dumandan etkilenen anne ve bebeği son anda kurtardı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.