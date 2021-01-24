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Baba-oğulun arazi kavgası kanlı bitti

'nin ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Zeki K., oğlu Zübeyir K. ile arazi meselesi yüzünden tartıştı. Cinnet getiren adam, pompalı tüfeğiyle oğlunu nişan aldı...

DHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 15:23 ABONE OL
Baba-oğulun arazi kavgası kanlı bitti

Korkunç olay, ilçeye bağlı Yukarıçiyanlı köyünde meydana geldi. Zeki K. ile oğlu Zübeyir K. arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki K. pompalı tüfekle Zübeyir K.'yi göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Zübeyir K., komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zübeyir K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken Zeki K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Baba-oğulun arazi kavgası kanlı bitti
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