Baba-oğulun arazi kavgası kanlı bitti

Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki K. pompalı tüfekle Zübeyir K.'yi göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Zübeyir K., komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zübeyir K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken Zeki K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.