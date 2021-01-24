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Bakan Kurum: “Güvenli yarınlar için bu son olsun!”

Çevre ve Şehircilik Bakanı , bir yıl önce gerçekleşen depremiyle alakalı bir açıklama yayınladı. Bakan Kurum, açıklamasında “Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun” ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 24.1.2021 21:21 ABONE OL
Bakan Kurum: “Güvenli yarınlar için bu son olsun!”

24 Ocak 2020 yılında merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, binin üzerinde insan yaralanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir yıl önce gerçekleşen Elazığ depremiyle alakalı sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

"BU SON OLSUN"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şu ifadeleri kullandı: "24 Ocak 2020 Saat 20:55 Elazığ'da 1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun!" Bakan Kurum ayrıca depremle alakalı bir de video paylaştı.

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Bakan Kurum: “Güvenli yarınlar için bu son olsun!”
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