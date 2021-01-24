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Bakan Selçuk açıkladı! Şehit, gazi yakını ve ne zaman? Sosyal atama kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli, devlet korumasından yararlanan gençler ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınından oluşan toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasının ne zaman yapılacağını duyurdu. Bakanlık’tan gelen yazılı açıklama doğrultusunda bu gruba giren vatandaşların kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi. Peki; şehit, gazi yakını ve ne zaman? Sosyal atama kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 24.1.2021 16:33 ABONE OL
Bakan Selçuk açıkladı! Şehit, gazi yakını ve engelli ataması kuraları ne zaman? Sosyal atama kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Sosyal atama kura çekilişi hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruyu yaptı. Açıklamada, sosyal atama töreninde, 2 bin 140 engelli, bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasının yapılacağı ifade edildi. Peki; şehit, gazi yakını ve engelli ataması kuraları ne zaman? Sosyal atama kura çekilişi ne zaman yapılacak?

ENGELLİ ATAMASI KURALARININ YAPILACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda yılın ilk atamasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, sosyal atama töreninde, 2 bin 140 engelli, bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasının yapılacağı ifade edildi.

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Bakan Selçuk açıkladı! Şehit, gazi yakını ve engelli ataması kuraları ne zaman? Sosyal atama kura çekilişi ne zaman yapılacak?
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