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Bakan Soylu’dan Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon hakkında açıklama

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 14:46 ABONE OL
Bakan Soylu’dan Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde Esenyurt HDP ilçe binasında gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada dün gece gerçekleştirilen Esenyurt HDP ilçe binasındaki operasyonda kaydedilen kaydedilen ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu görüntüleri paylaştı.

Bakan Soylu açıklamasında "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez." İfadelerine yer verdi.

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Bakan Soylu’dan Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon hakkında açıklama
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