Barajların doluluk oranı 2021: İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı kaç oldu?

İSKİ baraj doluluk oranları 2021, özellikle İstanbul'da yaşayanların bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeni ile baraj doluluk oranları azalmıştı. Son haftalarda İstanbul'da görülen kar ve sağanak yağışlar ise baraj doluluk oranlarını doğrudan etkiledi. Peki, İstanbul İSKİ baraj doluluk oranı arttı mı, şu an kaç oldu? İşte, 24 Ocak 2021 İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.39'a ulaştı. Barajlardaki artış 13 gün içindeki artış yüzde 12.23 oldu. Ancak yine de İstanbul'un baraj doluluk oranı ortalaması son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.