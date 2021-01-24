Bartın'ın Tarihi ahşap evleri keşfedilmeyi bekliyor

Tanzimat Fermanı'ndan sonraki reformlardan etkilenen mimari özellikleriyle yapılan Tarihi Bartın ahşap evleri, Türkiye'de mimari açıdan çok az bulunuyor. Bartın ilinde 260 tescilli tarihi ahşap ev bulunurken, bu evlerden 89'una proje yardımı, 25'i için de proje uygulama yardımında bulunurken, restore edilen evlerin bazıları konaklama bazıları da turizm amaçlı kullanılmakta.

BELEDİYE BAŞKANI TARİHİ AHŞAP EVLERİN FOTOLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın kendi sosyal medya hesabında; "Kar tadında Bartın Evleri" paylaşımı ile Bartın evlerinin güzelliğine dikkat çekerken; "İlimizde tescilli 260 tarihi ahşap evimiz bulunuyor. Maalesef bunlardan anca bir elin parmakları kadarı restore edildi. Diğerleri kaderlerine terk edilmiş. Tehlike arz ediyor. Her gün bizi kurtarın der gibi yıkılmak üzere. Ata yadigârı bu evlerimizin çoğunun bir benzeri yok. Ahsap işçiliğinin en güzel örneklerini teşkil ediyor. Bende bu evlerimizin kamuoyunda dikkat çekmesi ve sadece doğal güzellikleri ile değil3 Bin yıldan fazla geçmişi olan Batı Karadeniz'in incisi Bartın'ımızın tarihi ile de görülmesi gereken bir ilimiz." İfadelerini kullandı.

BİR EV RESİM MÜZESİ OLACAK

Bartın aşığı olan ünlü Ressam Erkan Geniş ata yadigarı evini müze için bağışladığını belirten Başkan Geniş; "Kültür ve Turizm Bakanlığının yaşayan en iyi 100 ressam arasında gösterilen ve Bartın aşığı hehşerimiz Erkan Geniş dedesi tarafında annesine düğün hediyesi olarak bağışladığı ata yadigarını Resim Müzesi olarak bağışladı. Belediye olarak bu binayı restore edip. Sanat ve sanatçılara destek vermek için müze yapacağız. Sayın hemşerim Erkan beyin ve diğer ressamların resimlerini burada sergileyeceğiz. Tarihi ortam da ressamlarımızın resim yapmalarına katkı vereceğiz." dedi.

BELEDİYE OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Belediye Olarak her türlü desteği vereceklerini belirten Akın; "Belediye olarak bu ata yadigarların kurtarılması, turizme ve kültürümüze kazandırılması için Belediye olarak imkanlarımız çerçevesinde her türlü desteğe hazırız. Doğamızın yanı sıra Kültür turizmi ile de ilimizin gereken değerinin oluşması için çalışmaların yapılmasını arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan başkan Akın, sadece tarihi ahşap evler değil, tel kırması, yöresel yemek çeşitleri ile Bartın'ın bir değer olduğunu sözlerine ekledi.

BARTIN EVLERİ GEREKLİ KORUMADAN NASİBİNİ ALAMADI

3 Bin yıllık tarihi geçmişi olan Bartın ilinin birbirinden güzel ahşap mimarisinin örneklerinin yer aldığı Bartın'ın tarihi evleri yıllardır yeterince korunamayan evlerinin ahşap veya ağaç kaplama maketleriyle yaşatılmaya çalışılıyor. Koruma bilincinin gelişmediği yıllarda Bartın'da ahşap evler yakılarak ve yıkılarak yok edildiğinden mevcut yapılar gelecek kuşaklara maketlerle aktarılıyor.

BARTIN EVLERİ 200 YILLIK GEÇİMİŞ GÜNÜMÜZE TAŞIYOR

Bartın'da eski ahşap evlerinde 200 yıllık evler çam, gürgen, meşe malzemeler kullanılarak inşa edilmiş, daraba denilen bahçe çitleriyle çevrilmiş. Bartın evleri, Osmanlı Döneminin sivil mimari örneklerini sergileyen ve yakın tarihi özetleyen birer tablo gibidir. 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra uygulanan reformlar, kent dokusunu da etkilemiş; modernleşme süreci bina yapım yöntemleri, plan şeması, cephe tasarımı ve süsleme açısından batılı düşünceleri yansıtarak devam etmiştir. Art Nouveau ve Barok sanatlarını yansıtan Bartın Evleri; Genellikle iki katlı ve "Daraba" denilen ağaç çitlerle çevrili bahçe içindedir. Katlar ahşap-karkas olup, zemin katları taştır. "Gulluk" denilen giriş bölümü ile bahçelerdeki yürüme alanları kayrak taşlarla kaplıdır. Her bahçede taştan yapılmış bir kuyu bulunur. Geleneksel evler mümkün olduğunca çok pencerelidir. Bunlar, özgün giyotin pencereler olup, sadece merdiven ve cumbaları aydınlatanlar yuvarlak formludur. Pencereler arasında yer alan ve "Kuşluk" denilen silmeler tüm yapıyı kuşatmaktadır. Evlerin pencereleri, merdivenleri ve tavanları birer süsleme öğesidir. Bartın evlerinin en önemli bölümünü oluşturan iç mekanlardır. Evlere, iki kanatlı bir kapıdan, "Gulluk" bölümünden girilir. Bu bölüm, aynı zamanda üst katlara geçişi de sağlayan bir ara mekandır. Evler, bir sofa etrafında yer alan odalardan oluşur. Sofaya "Dışar", odalara ise "İçer" denilmektedir. Odalarda işlevsel özelliklere göre gömme olarak yapılmış "Yük Dolabı", "Hamam" ve "Ocak", Gulluk veya Mutfakta ise "Hergil Dolabı" bulunmaktadır. "Hum İçer" denilen Ocaklı odaları bulunan evler günümüze ulaşamamıştır.