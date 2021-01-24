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Bilecikli ailenin endişeli bekleyişi sürüyor

açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ve bir kişinin ölümü ve 15 kişinin kaçırılmasıyla devam eden krizde kaçırılan işçilerden birinin, Bilecikli elektrik teknisyeni Gökhan Burhan olduğu anlaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası genç teknisyen için endişelenen ailesi göz yaşlarına boğuldu.

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Giriş Tarihi: 24.1.2021 15:58 ABONE OL
Bilecikli ailenin endişeli bekleyişi sürüyor

Gine körfezi açıklarında Türk kargo gemisi M/V Mozart, Nijeryalı korsanların saldırısına uğramış ve bir mürettebat öldürülmüş, 15 kişi de kaçırılarak rehin alınmıştı. Kaçırılan 15 kişilik mürettebatın içinde 37 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Gökhan Burhan'ın da olduğu öğrenildi. Bilecik'e bağlı Pazaryeri ilçesinde ikamet eden ailesinin evinde korku ve endişe ile birlikte gözyaşı hakim.

GEMİDE 2 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Genç elektrik teknisyeni Gökhan Burhan'ın ailesine daha iyi şartlarda bakabilmek için Mozart gemisinde 2 ay önce iş başvurusu yaptığı ve kabul edilmesi üzerine sefere çıktığı öğrenildi. Kaçırılma olayını haber alınca büyük bir üzüntü ve korku yaşamaya başlayan Eşi Nadire Burhan'ın ise endişeli bekleyişi sürüyor.

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Bilecikli ailenin endişeli bekleyişi sürüyor
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