Bilecikli ailenin endişeli bekleyişi sürüyor

Gine körfezi açıklarında Türk kargo gemisi M/V Mozart, Nijeryalı korsanların saldırısına uğramış ve bir mürettebat öldürülmüş, 15 kişi de kaçırılarak rehin alınmıştı. Kaçırılan 15 kişilik mürettebatın içinde 37 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Gökhan Burhan'ın da olduğu öğrenildi. Bilecik'e bağlı Pazaryeri ilçesinde ikamet eden ailesinin evinde korku ve endişe ile birlikte gözyaşı hakim.

GEMİDE 2 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Genç elektrik teknisyeni Gökhan Burhan'ın ailesine daha iyi şartlarda bakabilmek için Mozart gemisinde 2 ay önce iş başvurusu yaptığı ve kabul edilmesi üzerine sefere çıktığı öğrenildi. Kaçırılma olayını haber alınca büyük bir üzüntü ve korku yaşamaya başlayan Eşi Nadire Burhan'ın ise endişeli bekleyişi sürüyor.