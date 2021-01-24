Bir günde 180 gözaltı

Gaziantep'te polisin bir günde düzenlediği uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında toplam 90 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde suçla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden dolayı 47 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak da 43 kişini yakalandığı operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 99 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Çalışmalarda 697 gram uyuşturucu, 477 adet hap, 6 tabanca, 4 tüfek, bir adet çalıntı araç, 2 motosiklet, 3 cep telefonu ve 24 adet kesici alet ele geçirildi.