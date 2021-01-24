Borçlu yerine eşini arattıran avukata dava

Avukat R.Ü., alacağı bulunan N.E. hakkında icra takibi başlattı. İcra takibi sırasında, iddiaya göre avukatın ofisinde görevli personel, alacaklının yanı sıra genç adamın eşini de sık sık aramaya başladı. Kadın, avukattan kendisini rahatsız etmemelerini isteyince, borcun ödenmesi gerektiği aksi halde 6 ay boyunca eşinin hapiste kalacağı yanıtını aldı. Bunun üzerine N.E.'nin eşi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı'nın incelemesinde, avukatın borçla alakası olmadığı halde büro personeline şahsın eşini aratarak rahatsız ettiğini, yine personelleri aracılığıyla 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararın verilmesinin sağlanacağı yönünde gerçeğe aykırı ifadelerin yer aldığı mesajlarıyla baskı uygulattığına dair rapor sunuldu. Avukatla ilgili soruşturma başlatıldı.