Bugün bakkal ve marketler açık mı, kaçta açılıyor? Hafta sonu A101, ŞOK, BİM marketler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bakkal ve market çalışma saatleri belli olmuştu. Hafta sonu 56 saat süren sokağa çıkma yasağı sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler genelge ile manavların, kasapların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatlerine bakmaya başladı. Vatandaşların evlerine en yakın işyerlerinden ihtiyaçlarını gidermelerine izin verilirken tüm detaylar genelge ile kamuoyuna duyuruldu. Peki Bugün bakkal ve marketler kaçta açılıyor? 24 Ocak 2021 Hafta sonu A101, ŞOK, BİM marketler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

BUGÜN BAKKAL VE MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte market çalışma saatleri araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede; market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin hafta sonu çalışma saatleri açıklandı. Cumartesi Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler saat 10.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak ve saat 17.00'da kapanacak…

HAFTA İÇİ HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

RESTORAN VE KAFELER SAAT 20.00'A KADAR

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.