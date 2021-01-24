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Bursalı dizi oyuncusu sahte alkolden hayatını kaybetti

’da yaşayan ve birçok dizi ile tiyatro oyununda oynayan 38 yaşındaki Ercan Yalçıntaş’ın, evinde sahte alkol tüketmesine bağlı olarak öldüğü anlaşıldı.

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Giriş Tarihi: 24.1.2021 16:06 ABONE OL
Bursalı dizi oyuncusu sahte alkolden hayatını kaybetti

Bursa Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler mahallesinde ikamet eden Ercan Altıntaş dün amcası tarafından son kez görüldükten sonra kendisine bir daha ulaşılamadı. Bunun üzerine evine giden annesi, genç oyuncuyu evinde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine eve gelen 112 ekipleri Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre oyuncunun sahte alkolden öldüğü anlaşıldı.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Ercan Yalçıntaş, "Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan" gibi bazı önemli dizilerle rol almıştı.

AMATEM'DE TEDAVİ GÖRDÜ

Genç oyuncu Ercan Yalçıntaş'ın daha önce de Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) bir süre alkol tedavisi gördüğü öğrenildi. Bu süreçte ekranlardan ayrı kalan oyuncunun psikolojisinin de bozuk olduğu tahmin ediliyor.

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Bursalı dizi oyuncusu sahte alkolden hayatını kaybetti
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