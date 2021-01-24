Buse'nin babasından duygusal paylaşım...

Kızıyla çektirdikleri aile fotoğrafları ve görüntülerden oluşan videoyu sosyal medya hesabından yayımlayan Acar, paylaşımında, "Gel kızım bugün 2. yıl oldu. Seni bulamadılar, bulamadım yavrum. Bir mucize olsa bir gelsen güzel kuzum." ifadelerine yer verdi.