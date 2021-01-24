Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Buse'nin babasından duygusal paylaşım...

Buse'nin babasından duygusal paylaşım...

'nın ilçesinde iki yıl önce hortum felaketi yaşandı. Annesinin kulladığı otomobilin dereye uçması sonucu kaybolan Buse Acar'a hala ulaşılamadı. Acılı baba , bugün sosyal medyada yürek yakan bir paylaşım yaptı...

AA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 16:50 Son Güncelleme: 24.1.2021 17:07 ABONE OL
Buse'nin babasından duygusal paylaşım...

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki yıl önce meydana gelen hortum sırasında sele kapılarak kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızının kaybolduğu tarih olan 24 Ocak'ta sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu.

Kızıyla çektirdikleri aile fotoğrafları ve görüntülerden oluşan videoyu sosyal medya hesabından yayımlayan Acar, paylaşımında, "Gel kızım bugün 2. yıl oldu. Seni bulamadılar, bulamadım yavrum. Bir mucize olsa bir gelsen güzel kuzum." ifadelerine yer verdi.

Acılı babanın paylaşımı, okuyanları duygulandırdı, çok sayıda kişi aileye sabır diledi.

Kemer ilçesinde, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı ise kaybolmuştu.

Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Buse'nin babasından duygusal paylaşım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA